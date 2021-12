L'hôpital lui envoie une facture de 550 000 dollars

Une Américaine domiciliée en Floride a bien cru défaillir en ouvrant son courrier, le 12 septembre dernier. Il s’agissait d’une lettre provenant d’un hôpital d’Orlando, qui lui réclamait la somme exorbitante de 550 000 dollars pour son accouchement de novembre 2020. À cette époque-là, Bisi Bennett n’était enceinte que de sept mois, mais son fils Dorian est venu au monde alors qu’elle et son mari étaient en route pour la clinique. «Il était encore relié à moi par le cordon ombilical lorsqu’ils nous ont emmenés tous les deux à l’hôpital. La dernière chose que j’ai entendue, c’est: "il a un pouls", avant qu’ils ne m’emmènent», confie la jeune maman à NPR.

Le bébé a été conduit d’urgence aux soins intensifs néonataux. Son état de santé était préoccupant, et sa maman a vécu plusieurs semaines d’angoisse. Après deux mois dans ce service, l’enfant a finalement pu quitter l’hôpital en bonne santé. Un peu moins d’un an plus tard, Bisi Bennett a reçu cette lettre effarante. Le comble, c’est que la jeune maman travaillait dans les assurances et disposait bel et bien d’une couverture maladie. De plus, l’hôpital en question faisait partie du réseau de son assurance.

Il s’est finalement avéré qu’il s’agissait d’une erreur administrative, mais ce n’est pas sans peine que Bisi a obtenu gain de cause. Il a en effet fallu que des journalistes travaillant pour le média Kaiser Health News interviennent pour que les choses bougent en faveur de l’Américaine. Il s’est avéré que pendant le séjour de Dorian à l’hôpital, l’employeur de Bisi a changé d’assurance maladie pour ses salariés. Du coup, l’établissement a facturé la totale à la patiente. Après des mois de lutte acharnée, la facture est finalement passée de 550 000 à 300 dollars.

(L'essentiel/joc)