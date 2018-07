L'auteur de la fusillade a été identifié comme Faisal Hussain, un résident de Toronto, selon le chef de la police, d'après qui il est trop tôt pour s'avancer sur les motivations de l'homme, qui a utilisé une arme de poing. Mais selon sa famille, il souffrait depuis son enfance de «sérieux problèmes mentaux» qu'il n'a jamais pu surmonter même s'il a pris des médicaments et suivi des thérapies. «Nous sommes totalement dévastés par le fait que notre fils ait été responsable de cette violence insensée et de ces pertes de vie», a dit sa famille, dans une lettre adressée à la chaîne publique CBC.

Dimanche en fin de soirée, il a ouvert le feu dans le très animé quartier grec de Toronto. Une jeune femme de 18 ans et une fillette de 10 ans ont perdu la vie. Treize personnes ont aussi été blessées. «Certains blessés sont encore dans un état "grave"», a indiqué lundi le chef de la police de Toronto, Mark Saunders. Arrivée rapidement sur les lieux, la police avait ouvert le feu sur le tireur qui a été découvert quelques instants plus tard dans une ruelle, mort, ont indiqué les enquêteurs.

Le tireur a ouvert le feu au hasard sur des piétons déambulant sur l'avenue Danforth, autour de 22h (2h GMT, lundi) avant de cibler des restaurants bondés. «Je promets à tous les habitants de Toronto, et encore plus à ceux qui ont été touchés par cette tragédie, que nous ne ménagerons aucun effort pour fournir des réponses à cette attaque insensée», a déclaré John Tory, le maire de Toronto.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r