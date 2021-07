Diplo encore accusé d'agression sexuelle

Diplo est dans de sales draps depuis quelques jours. Selon TMZ, une femme a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. D'après les documents remis à la justice, les faits remonteraient à 2019. La plaignante raconte que le DJ l’avait invitée dans sa chambre d’hôtel, un soir après l’un de ses shows, à Las Vegas. Dans la suite de la star, d’autres convives étaient encouragés par leur hôte à boire de l’alcool et à consommer de la drogue. Au bout d’un moment, les gardes du corps de Diplo auraient forcé tous les invités, sauf la femme, à quitter les lieux, n’hésitant pas à frapper ceux qui tentaient de rester. Un des amis de la supposée victime aurait ainsi reçu un coup de poing dans la figure quand il aurait dit qu’il ne voulait pas partir pas sans elle.

Une fois seul avec cette femme dans sa chambre, l’Américain de 42 ans lui aurait dit qu’elle pourrait s’en aller uniquement si elle lui prodiguait une fellation. Apeurée, elle aurait accepté. De plus, Diplo aurait filmé la scène sans son consentement. Des actes pour lesquels elle réclame des dommages et intérêts dont le montant n’est pas connu.

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que Diplo se retrouve dans la tourmente à cause d’une femme. En mai 2021, on apprenait qu’une ex, Shelly August, l’avait longuement harcelé, en publiant des photos de lui nu et des vidéos de leurs ébats sur les réseaux sociaux. Elle l’avait aussi accusé de l’avoir filmée en train de coucher avec lui, sans son accord. Pour l’avocat de Diplo, Bryan Freedman, cette nouvelle accusation est étroitement liée à cette ancienne affaire.

«Cette plainte est scandaleuse, complètement fausse mais aussi prévisible. La plaignante est une amie de Shelly August et ses allégations sont identiques à celle d’une femme qui n’a cessé de harceler mon client et sa famille pendant plus d’une année, et cela malgré l’ordonnance d’éloignement qu’elle n’a pas respecté», dit-il. L’homme de loi affirme avoir des «preuves irréfutables» pour disculper Diplo et «mettre fin une fois pour toutes aux agissements de Shelly August et de ses complices.»

(L'essentiel/lja)