«Biden n'a pas les capacités mentales pour diriger»

C’est l’un des principaux arguments de campagne de Donald Trump: l’état de santé de Joe Biden laisserait à désirer. L’équipe du président américain est à l’affût de la moindre bourde du candidat démocrate pour mettre en avant ses prétendues pertes de mémoire. La dernière gaffe en date remonte à lundi dans l’Ohio, lorsque l’ancien vice-président a semblé oublier le nom du gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney: «Si vous vous souvenez, j’ai eu des soucis en me présentant contre… le sénateur qui est un mormon… le gouverneur, OK?» a lancé Biden. Une hésitation que n’a pas manqué de relever Donald Trump.

«Joe l’endormi a eu une journée particulièrement mauvaise aujourd’hui. Il n’a pas pu se souvenir du nom de Mitt Romney, a répété qu’il se présentait au Sénat américain et a oublié dans quel État il se trouvait», critique Trump dans le tweet ci-dessus.

Lors d’une conférence téléphonique organisée par l’équipe de campagne de Donald Trump, un ancien médecin de la Maison-Blanche est venu apporter de l’eau au moulin du clan républicain. Ronny Jackson, qui est désormais candidat au Congrès, estime en effet que Joe Biden est mentalement inapte à gouverner, écrit The Hill. «J’observe Joe Biden lors de cette campagne et je suis inquiet - je suis convaincu - qu’il n’a pas la capacité mentale, la capacité cognitive de servir en tant que notre commandant en chef et chef d’État», a-t-il affirmé.

«Il n'est pas à 60%»

Interrogé par un journaliste, le médecin a reconnu qu’il n’avait jamais personnellement traité ou évalué Joe Biden, et a assuré qu’il n’était pas en train de procéder à une évaluation médicale de la santé mentale du démocrate. «Je ne suis pas en train de le diagnostiquer à distance (…). Je ne l’ai pas accusé d’avoir la maladie d’Alzheimer ou quoi que ce soit de cette nature», a-t-il ajouté. «Je pense vraiment qu’il a besoin d’une sorte de test cognitif avant qu’il ne prenne les rênes en tant que notre commandant en chef», a par ailleurs estimé Jackson, qui avait déclaré par le passé que Donald Trump pourrait vivre jusqu’à 200 ans.

Cela fait des mois que l’équipe de Trump guette la santé mentale de Joe Biden. Lors de son meeting de lundi en Floride, le président américain a estimé sur Twitter que son rival démocrate ne serait pas en mesure de mener des négociations avec les dirigeants étrangers de Chine, de Russie et de Corée du Nord. «Ils sont tranchants à 100%. Nous avons un candidat qui n’est pas à 100%, il n’est pas à 80%, il n’est pas à 60%», a lancé Trump à ses supporters.

Un rapport rassurant fin 2019

En décembre 2019, le médecin de Biden avait publié, à la demande de son patient, un rapport médical de trois pages. On y apprenait que l’ancien vice-président de Barack Obama est «un homme de 77 ans en bonne santé et vigoureux, qui est apte à s’acquitter avec succès des fonctions de la présidence, y compris celles de chef de l’exécutif, de chef de l’État et de commandant en chef».

Mardi soir, Donald Trump s’est une nouvelle fois moqué de son adversaire, l’imaginant dans un EMS. Sur Twitter, il a publié un montage montrant le démocrate dans une maison de retraite. Et le slogan de campagne de Biden est passé de «Biden président» à «Biden résident».

(L'essentiel/joc)