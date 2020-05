Son masque? Une capuche du Ku Klux Klan

Scène surréaliste dans une épicerie près de San Diego. Un homme a fait ses courses avec une capuche du Ku Klux Klan, en guise de protection buccale, sous le regard indigné des autres clients. Le comté dans lequel se trouve la ville du sud de la Californie vient en effet de rendre obligatoire le port du masque dans les commerces notamment, afin de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus.

«Je suis choqué, choqué parce que c'est toujours triste quand quelqu'un arbore un symbole de haine, quelle que soit l'idée qui est derrière», a déclaré à la télévision locale ABC John Minto, maire de la petite ville de Santee, où les faits se sont déroulés le week-end dernier.

Il a bien évidemment été demandé à l'homme en question de retirer son couvre-chef, ce qu'il a finalement accepté avant de payer ses achats et de repartir comme si de rien n'était. Cet épisode qui peut paraître iconoclaste vu de France ne l'est pas du tout en Californie ou des lanceurs d'alerte ont expliqué qu'un «hub» de suprémacistes blancs était actif dans la région de San Diego depuis quelques années. Une enquête a été lancée, a indiqué le shérif du comté.

A KKK hood worn openly at a Vons in Santee, CA, near San Diego.



The area’s been a hub of white supremacist and skinhead activity for many years, earning the nickname Klantee. pic.twitter.com/uB5ai0wETB