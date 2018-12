La peine de mort confirme son déclin aux États-​​Unis

Seuls 25 condamnés à mort ont été exécutés en 2018, dont le dernier jeudi soir en Floride, selon le rapport annuel du Centre d'information sur la peine de mort (DPIC). Autre marque du recul de la peine capitale: l'État de Washington, dans le nord-ouest, l'a déclarée illégale, devenant le 20e État abolitionniste du pays.

Sur les trente autres, seuls huit ont procédé à des exécutions et l'État conservateur du Texas en a réalisé plus de la moitié (13) à lui seul, précise le DPIC, organisme indépendant faisant autorité sur la question. Les chiffres, hors Texas, sont au plus bas depuis 1991.

Trump fervent défenseur de la peine de mort

Même «déclin» au nouveau des tribunaux: 42 peines capitales ont été prononcées cette année dans tout le pays, loin des 315 condamnations à mort de 1996. Donald Trump réclame pourtant à intervalles réguliers un usage renforcé de la peine capitale.

«Les gens qui s'en prennent à des innocents dans des églises, des temples, devraient payer le prix ultime», avait-il lancé le 27 octobre, juste après la pire tuerie antisémite de l'histoire américaine (11 morts dans une synagogue de Pittsburgh).

En d'autres occasions, le milliardaire républicain a réclamé la peine de mort pour des tueurs de policiers, des islamistes ou pour lutter contre le trafic de drogue. Plus concrètement, il a nommé deux juges conservateurs à la Cour suprême, plaçant le camp progressiste, plus ouvert aux thèses abolitionnistes, en minorité pour de longues années.

(L'essentiel/afp)