L'ex-​​roi de l'eau-​​de-​​vie en prison à vie pour pots-​​de-​​vin

L'ex-patron du groupe chinois Kweichow Moutai, numéro un mondial des spiritueux en termes de valorisation, a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir accepté 15 millions d'euros de pots-de-vin, selon un tribunal. L'entreprise est connue en Chine pour produire du Moutai (ou «Maotai»), une eau-de-vie de type alcool blanc («baijiu»), obtenue par distillation du sorgho et qui fait partie des plus réputées et des plus chères du pays.

L'ex-président du groupe, Yuan Renguo, 64 ans, a accepté argent et biens pour un total de 112,9 millions de yuans (14,88 millions d'euros) entre 1994 et 2018, a indiqué jeudi, un tribunal de la ville de Guiyang (sud de la Chine), dans la province du Guizhou où est basé le groupe. Déjà exclu du Parti communiste chinois (PCC) en 2019, année de son arrestation, il a également été privé de ses droits politiques et ses biens ont été confisqués.

La catégorie d'alcool la plus consommée dans le monde

«L'accusé Yuan Renguo est condamné à la prison à vie pour avoir accepté des pots-de-vin», a souligné le tribunal, dans un communiqué. L'ex-patron avait été jugé fin 2019, au cours d'un procès où il avait reconnu sa culpabilité et s'était repenti, avaient indiqué les médias officiels.

Yuan Renguo est la dernière figure du monde des affaires à tomber dans le cadre de la campagne anticorruption lancée par le président chinois Xi Jinping à son arrivée à la tête du PCC fin 2012. Le baijiu est la catégorie d'alcool la plus consommée dans le monde, notamment en raison de l'immense population de la Chine (1,4 milliard d'habitants), son principal marché. Il est pratiquement toujours proposé durant les banquets, les repas de mariage et les dîners d'affaires.

La campagne anticorruption de Xi Jinping a fortement freiné les ventes de Moutai, car ces bouteilles d'alcool haut de gamme étaient souvent offertes en cadeau aux dirigeants pour s'attirer leurs faveurs, voire les corrompre.

(L'essentiel/afp)