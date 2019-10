L'assaut turc en Syrie sera au menu à Luxembourg

L'offensive militaire turque contre les combattants kurdes en Syrie a suscité l'inquiétude et la colère au sein de l'Union européenne. Mais aucun accord ne se dessine pour des sanctions, ont reconnu vendredi les représentants des Etats membres. Ce sera le principal sujet des discussions des ministres des Affaires étrangères lundi à Luxembourg. «Laissez-nous un peu de temps. Nous verrons si l'intervention militaire de la Turquie se poursuit et prend de l'ampleur», a confié un diplomate interrogé sur l'incapacité des Européens à s'entendre pour sanctionner Ankara.

Les dirigeants de l'UE ont exhorté Ankara à mettre fin à son offensive dans le nord de la Syrie. Ils ont mis en garde contre des conséquences humanitaires désastreuses et une résurgence de l'Etat islamique.

La Turquie recourt au «chantage»...

La milice kurde des YPG, cible de l'offensive turque, a soutenu les Occidentaux dans la lutte contre le groupe Etat islamique. La France a demandé une réunion de la coalition internationale contre l'EI dont font partie la Turquie et les Etats-Unis. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est membre de l'Otan, a répondu en menaçant de permettre à des millions de réfugiés syriens de gagner l'Europe si l'UE continue de critiquer une offensive considérée comme nécessaire pour la sécurité de la Turquie.

L'Union européenne peut difficilement aller au-delà des appels à la retenue et de la condamnation car elle manque d'options. Toute sanction doit être décidée à l'unanimité. Or, l'UE est divisée. «C'est sur la table», a toutefois déclaré la secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin. «Ce sera débattu au Conseil européen» organisé les 17 et 18 octobre à Bruxelles, a-t-elle assuré sur la radio France inter.

«La Turquie doit comprendre que notre principale préoccupation est que leurs actions puissent conduire à une autre catastrophe humanitaire, ce qui serait inacceptable», a averti le président du Conseil de l'UE, Donald Tusk, lors d'une visite à Chypre.

(L'essentiel/nxp/ats)