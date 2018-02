Rio de Janeiro vit au rythme du carnaval

Les rues du Brésil sont déjà en fête depuis vendredi, mais le moment le plus attendu du carnaval débute dimanche soir, avec le défilé des plus grandes écoles de samba de Rio de Janeiro, dans un déluge de décibels, de plumes et de paillettes. «Le plus grand spectacle de la Terre», comme l'appellent les organisateurs, a lieu au sambodrome, enceinte monumentale où sont attendus plus de 72 000 spectateurs.

"Il y a beaucoup de femmes maltraitées et tout le monde s'en fout !"- À l'occasion du Carnaval de #Rio, les femmes s’organisent pour militer contre les violences sexuelles #Violencesfaitesauxfemmes #CarnavaldeRio pic.twitter.com/Z26fEDeukv — FRANCE 24 Français (@France24_fr) 9 février 2018

Pendant toute la nuit de dimanche à lundi, sept des treize écoles du «groupe spécial», la crème de la crème de la samba, vont se succéder avec leurs chars immenses, leurs costumes extravagants et leurs percussions assourdissantes. Ce défilé est aussi une âpre compétition: chaque école est notée sur des critères très précis, comme la qualité de la musique, des chars ou la pertinence du thème choisi. Le travail d'une année entière est jugé en un peu plus d'une heure de défilé. Les normes de sécurité ont été renforcée pour cette édition et les conducteurs de chars vont subir pour la première fois des éthylotests avant les défilés.

Samedi, plus d'un million de personnes ont envahi le centre-ville pour le défilé du «Bola Preta» (boule noire), le plus traditionnel de Rio, qui fêtait ses cent ans. Le carnaval de rue rassemble aussi des millions de personnes dans d'autres villes du Brésil, notamment dans le nord-est, à Salvador de Bahia et Recife, où la fête prend des accents particuliers, teintés de folklore régional. À Salvador, une des reine du carnaval n'a pas pu participer à la fête: Ivete Sangalo, chanteuse emblématique de Bahia, a accouché de jumelles samedi, à 45 ans.

(L'essentiel/AFP)