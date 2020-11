Lady Gaga s'en prend à l'équipe Trump sur Twitter

HEY TIM HEY @realDonaldTrump SO HAPPY IM GLAD TO BE LIVING RENT FREE in your HEAD. #BidenHarris https://t.co/k2ODfQNkF3 pic.twitter.com/Iy3Nj8aYMR — Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020

La star américaine de la pop Lady Gaga s'est engagée, dimanche, dans une dispute sur Twitter avec l'équipe de campagne du président Donald Trump à propos de ses convictions contre la fracturation hydraulique (fracking). L'adversaire démocrate de M. Trump à l'élection présidentielle de mardi, l'ancien vice-président Joe Biden, a annoncé que Lady Gaga participerait avec lui lundi à un meeting électoral en drive-in à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un État crucial pour la conquête de la Maison Blanche.

L'équipe de Donald Trump a réagi immédiatement. «Rien n'expose davantage le dédain de Joe Biden pour les travailleurs et les travailleuses de Pennsylvanie que de faire campagne avec la militante anti-fracking Lady Gaga», a déclaré sur Twitter Tim Murtaugh, responsable de la communication de l'équipe Trump.

«Lol», «Votez Biden»

«Cet effort désespéré pour ranimer l'enthousiasme envers sa terne candidature est une gifle pour 600 000 Pennsylvaniens qui travaillent dans l'industrie du fracking», a estimé M. Murtaugh, rappelant que M. Biden «a promis plusieurs fois aux activistes de gauche» qu'il mettrait fin à la fracturation hydraulique s'il était élu président. Le fracking consiste à extraire du pétrole et du gaz de couches rocheuses profondes en y injectant de l'eau et des produits chimiques. Cette technique a fait des Etats-Unis vers 2014 le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz. Mais les coûts environnementaux de cette fracturation sont importants.

Après avoir fait au cours de la campagne des déclarations catégoriques sur une future interdiction du fracking, M. Biden a déclaré dernièrement qu'il prévoyait s'il était élu d'interdire de nouvelles opérations de fracking sur les terrains publics et de faire passer les Etats-Unis vers les énergies renouvelables, mais qu'il n'interdirait pas entièrement le fracking. Le sujet a été l'un des points chauds du deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden.

Lady Gaga, dont l'engagement anti-fracking est connu, a répondu à Tim Murtaugh et à Donald Trump sur Twitter: «HEY TIM HEY @realDonaldTrump SI HEUREUSE JE SUIS CONTENTE DE VIVRE SANS PAYER DE LOYER dans votre TETE». La star a joint à son tweet une copie du communiqué de Tim Murtaugh, agrémentée de stickers animés proclamant notamment «LOL» et «Votez Biden». M. Murtaugh a alors remercié ironiquement Lady Gaga d'avoir partagé son communiqué avec ses 82 millions de followers. «J'espère que beaucoup de gens en Pennsylvanie verront cela», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)