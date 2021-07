Une nouvelle vague de chaleur frappe les États-​​Unis

Les États-Unis pourraient battre de nouveaux records de températures alors que plusieurs régions de l’ouest du pays et leurs 30 millions d’habitants subissent une vague de chaleur, la deuxième en quelques semaines. Au Canada voisin, les autorités ont annoncé des mesures d’urgence pour prévenir les feux de forêt dans le cadre de «conditions météorologiques extrêmes», alors que le nombre d’incendies augmentait dimanche dans la province de Colombie-Britannique, s’établissant à 298 dont 50 ont débuté au cours des deux derniers jours.

«Une vague de chaleur dangereuse va affecter une grande partie de l’ouest des États-Unis, avec de probables températures record», a averti dimanche le Service météorologique national (NWS en anglais). De leur côté, les services de météorologie canadiens prévoient des températures maximales approchant les 32 degrés Celsius dans l’ouest du pays, bien supérieures aux normales saisonnières.

Aux États-Unis, le thermomètre s’est élevé durant le week-end sur la majeure partie de la façade Pacifique ainsi que dans de larges zones à l’intérieur des terres à l’ouest des Rocheuses.

Record absolu à Vegas

Selon le NWS, Las Vegas a égalé samedi son record absolu en atteignant 47,2 degrés Celsius, marque atteinte par la ville située en plein désert du Nevada une première fois en 1942 et à trois reprises depuis 2005. Dimanche, le mercure ne devrait que peu baisser dans la ville, tandis qu’il pourrait culminer à 52,2 degrés Celsius (126 degrés Fahrenheit) dans la vallée de la Mort, en Californie, connue pour être le lieu le plus chaud des États-Unis. Les prévisionnistes ont lancé un bulletin d’alerte pour l’agglomération de Las Vegas ainsi que plusieurs autres centres urbains parmi lesquels Phoenix (sud) et San José, centre de la Silicon Valley, non loin de San Francisco.

«Plus de 30 millions de personnes sont concernées par un bulletin d’alerte à la chaleur ou par une mise en garde», a déclaré samedi le NWS, ajoutant que les températures élevées, particulièrement dangereuses, et les conditions sèches devraient se poursuivre dimanche.

Cette nouvelle vague de chaleur intervient moins de trois semaines après la précédente, qui a touché l’ouest des États-Unis et du Canada à la fin juin, entraînant des records de chaleur battus trois jours d’affilée dans la province canadienne de Colombie-Britannique. Le nombre de décès provoqué par cette première vague n’est pas encore connu mais est évalué à plusieurs centaines.

«Les conditions météorologiques sans précédent en Colombie-Britannique continuent de poser une menace sérieuse à la sécurité publique et aux opérations ferroviaires», a déclaré dimanche le ministre canadien des transports, Omar Alghabra, dans un communiqué.

Trains

En conséquence, un arrêté ministériel prévoit «des mesures de sécurité préventives (…) contre les feux de forêt», dont la réduction de la vitesse des trains lorsque la température dépasse 30°C et que le niveau de danger d’incendie pour la zone est «extrême». En outre, jusqu’au 31 octobre 2021, aucune locomotive ne devra circuler dans ces zones à moins d’avoir été inspectée au cours des 15 jours précédents, pour s’assurer que «les systèmes d’échappement de la locomotive sont exempts de matières combustibles». Les trains sont une cause fréquente d’incendies de forêt, notamment si leurs dispositifs pare-étincelles ne se sont pas correctement entretenus.

Plusieurs routes et autoroutes de Colombie-Britannique ont été fermées, le gouvernement évaluant à «extrême» le risque d’incendies dans la province. Des ordres d’évacuation ont été également donnés dans une dizaine de localités de la province. Vendredi, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a annoncé qu’il envoyait une équipe d’enquêteurs «à la suite d’un incendie survenu à Lytton impliquant possiblement un train de marchandises».

Ce mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord, selon les données publiées par le service de suivi du climat de l’Union européenne. Jusqu’ici, l’activité humaine a provoqué une hausse des températures mondiales d’environ 1,1 degré Celsius, entraînant des tempêtes plus destructrices, des vagues de chaleur plus intenses, de sécheresses et la multiplication des feux de forêt. Les six dernières années sont les six années les plus chaudes jamais enregistrées.

