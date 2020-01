Erdogan met en garde contre le terrorisme en Libye

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre une résurgence du terrorisme islamiste si le gouvernement libyen siégeant à Tripoli, reconnu par l'ONU, venait à être renversé, dans un article paru samedi sur le site internet Politico.

«L'Europe fera face à une nouvelle série de problèmes et de menaces en cas de chute du gouvernement légitime libyen», a écrit Recep Tayyip Erdogan. «Les organisations terroristes comme l'EI (organisation État islamique, ndlr) et al-Qaïda, qui ont subi une défaite militaire en Syrie et en Irak trouveront un terrain fertile pour retomber sur leurs pieds», a-t-il poursuivi.

(L'essentiel/afp)