Un chantier pharaonique bouclé en 9 heures chrono

Il a beau envoyer des voitures dans l'espace et rêver de coloniser Mars, Elon Musk a salué un exploit bien plus terre à terre. «Les progrès de la Chine dans les infrastructures vont 100 fois plus vite qu'aux Etats-Unis», a tweeté mardi le milliardaire américain. Il faisait référence à la construction en moins de 9 heures d'une infrastructure pour trains à grande vitesse dans la province de Fujian, au sud de l'Empire du Milieu. La performance technique a été réalisée fin janvier et a nécessité 1500 personnes, sept trains de construction de voies et 23 pelles mécaniques, a rapporté la presse locale.

Patron de Space X et de Tesla, Elon Musk a également lancé une pique à des chantiers américains qui traînent en longueur, notamment à New York et en Californie. Selon lui, les normes environnementales et de sécurité plus sévères et le coût de la main-d'œuvre n'expliquent qu'une petite partie de la différence. «Les vraies raisons sont l'explosion de la bureaucratie et les consultants privés qui gagnent un pourcentage du coût total du projet, ce qui les encourage à maximiser le montant de la facture finale» aux Etats-Unis, a-t-il encore tweeté.

Le site du «Quotidien du Peuple», organe de presse officiel du Parti communiste, s'est notamment délecté jeudi de ces messages. En Chine, cette rapidité d'exécution est notamment rendue possible grâce à l'emploi de structures préfabriquées. Une entreprise avait ainsi pu construire une tour haute de 57 étages en seulement 19 jours.

(L'essentiel/reg)