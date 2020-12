«Melania veut juste rentrer chez elle»

Mi-novembre à la Maison-Blanche. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l’élection présidentielle, et Donald Trump continue de revendiquer la victoire. Publiquement, son épouse Melania lui apporte son soutien, rappelant sur Twitter que chaque vote «légal» devrait être compté. Mais en privé, la Première dame s’active. Elle a chargé une émissaire de se renseigner discrètement sur ses possibilités en termes de budget et d’affectation de personnel pour sa vie après Washington.

Tandis que son mari cherche par tous les moyens à rester à la Maison-Blanche, Melania Trump fait l’inventaire du mobilier et des œuvres d’art et étiquette déjà ses affaires pour les répartir entre ses résidences à New York et en Floride. «Elle veut juste rentrer à la maison», confie à CNN une source proche de Melania Trump. Autant dire que l’ex-mannequin voit d’un très mauvais œil une éventuelle candidature de son époux en 2024. «Ça risquerait de mal passer», affirme la source.

Pas de budget

La question qui semble tout particulièrement intéresser la First Lady est de savoir s’il existe des fonds publics alloués aux anciennes Premières dames. Selon la chaîne américaine, la réponse est non. Alors que le président sortant bénéficie d’avantages postprésidentiels – budgets pour mettre en place un bureau officiel et du personnel, couverture de certains frais de voyage –, le gouvernement ne donne rien aux Premières dames, à l’exception d’une pension de 20’000 dollars par an, qui n’est versée qu’en cas de décès de leur mari.

Ces mauvaises nouvelles n’ont pas empêché Melania Trump de consacrer son énergie à son départ de la Maison-Blanche. Elle semble se focaliser sur la trace qu’elle laissera derrière elle. L’ex-mannequin envisage par exemple de publier un livre, à l’image de Michelle Obama et de Laura Bush, dont les mémoires sont devenus des best-sellers.

