Un mois après l'ouragan, «Miracle» a été retrouvé

C'est un petit miracle. Un peu moins d'un mois après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian aux Bahamas, un jeune chien a été retrouvé vendredi en vie par une organisation de protection des animaux. L'animal était pris sous les décombres mais a pu survivre grâce à de l'eau de pluie. Il a ainsi été baptisé Miracle.

Lauree Simmons, de la fondation Big Dog Ranch Rescue, a déclaré: «Quelle incroyable histoire! Quelle chance que nous ayons pu retrouver cet animal vivant, après qu'il a été pris si longtemps au piège». Des drones spéciaux ont été utilisés pour localiser d'éventuelles traces de vie.

Quel avenir pour ce chien?

En raison du manque de nourriture sous les débris, Miracle a perdu presque toute sa force et n'est plus capable de se déplacer seul. Mais il bénéficie actuellement de tout le soutien nécessaire pour se rétablir. La page Facebook du Ranch Big Dog déclare Miracle a encore beaucoup de chemin à parcourir. «Il aura besoin de séances de physiothérapie ainsi que de beaucoup de soutien pour retrouver sa force et marcher à nouveau».

L'organisation a déjà secouru 139 chiens depuis que l'ouragan a Dorian a frappé. La plupart d'entre eux ont pu retrouver leur propriétaire. Une fois que Miracle sera remis sur pattes, il devrait être adopté. A moins que ses propriétaires ne se manifestent.

(L'essentiel/fss/pac)