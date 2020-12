La police dérape en décorant son sapin de Noël

Au premier coup d’œil, on croirait à une sympathique photo de sapin de Noël publiée sur le compte Facebook du commissariat de Mobile, dans l’Alabama. En regardant plus attentivement ce cliché publié jeudi, on se rend cependant compte que la décoration choisie sort quelque peu de l’ordinaire. À la place des classiques boules, les policiers avaient en effet opté pour des photos de suspects récemment arrêtés, rapporte NBC News. À la place de l’étoile trônant traditionnellement au sommet du sapin, on trouvait par ailleurs des sandales en plastique orange, les mêmes que portent les détenus.

«Nous avons décoré notre arbre avec des photos de suspects pour montrer combien de voyous ont été retirés des rues de Mobile cette année! Nous n’y serions pas parvenus sans nos fidèles followers», pouvait-on lire en légende de cette photo, supprimée depuis lors. L’antenne locale de l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP) a fait savoir via un communiqué qu’elle avait reçu plusieurs messages et appels d’habitants outrés. Le commissariat est cependant resté injoignable.

«La relation entre les forces de l’ordre et le public a été compromise», a estimé Robert Clopton, président de la NAACP dans le comté de Mobile. Il a estimé que cette publication était «inappropriée, honteuse, irrespectueuse, méprisable, dégoûtante et embarrassante pour les citoyens». L’Union américaine des libertés civiles de l’Alabama a également condamné le post, affirmant que de nombreuses personnes figurant sur ces photos «luttent contre la maladie mentale et les problèmes de toxicomanie». Après avoir reçu des menaces de mort, le commissariat a fini par retirer son post polémique.

