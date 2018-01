Plus de 60 ans à flirter avec la «guerre totale»

Les deux Corées semblent prêtes à reprendre le dialogue, après plus de 60 ans à flirter avec la guerre. Le conflit entre le Nord et le Sud, de 1950 à 1953, a fait de 2 à 4 millions de morts et n'a été conclu par aucun traité de paix. Séoul et Pyongyang sont officiellement toujours en guerre. Les six décennies depuis la fin des combats ont été très tendues entre les deux pays, plusieurs escarmouches ayant eu lieu.

Ce qui s'apparente aujourd'hui à un virage radical de la diplomatie nord-coréenne et un espoir de détente pourrait n'être en fait qu'un piège tendu à Washington et Séoul, avancent des experts convaincus que Pyongyang cherche à mettre à mal une alliance vieille de 70 ans.

Après deux années d'impasse du fait de l'accélération des programmes balistique et nucléaire nord-coréen, la situation, brusquement, a évolué, au point que représentants du Nord et du Sud devraient se retrouver mardi 9 janvier pour leurs premières discussions en deux ans. Retrouvez l'histoire des tensions entre les deux Corées dans le diaporama ci-dessus.

(L'essentiel/nxp/afp)