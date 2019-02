Deux têtes, un seul sexe et une paire de jambes

Une équipe médicale saoudienne s'est dit prête à évacuer et à prendre en charge deux bébés siamois yéménites en difficulté dans un hôpital de Sanaa sous le contrôle des rebelles Houthis contre lesquels intervient l'armée de Ryad. Cité jeudi par les médias officiels saoudiens, le chef de cette équipe, Abdallah al-Rabia, un médecin et ex-ministre de la Santé, qui a dirigé plusieurs opérations de séparation de siamois, a indiqué que des contacts avaient été entrepris pour organiser dans «les plus brefs délais le transfert (en Arabie saoudite) des deux bébés».

Son équipe se propose d'examiner ce cas et d'évaluer la possibilité de séparer les bébés âgés de moins de deux semaines, a-t-il dit. Un médecin yéménite avait lancé mercredi un appel à évacuer à l'étranger ces frères nés près de la capitale Sanaa afin de les séparer, ses équipes n'étant pas en mesure de pratiquer l'intervention. «Je forme le vœu qu'ils soient transportés à l'étranger dans les plus brefs délais», avait déclaré Fayçal al-Babili, le chef du service de pédiatrie de l'hôpital Al-Thawra à Sanaa.

Un système de santé effondré

L'aéroport de la capitale yéménite est fermé aux vols commerciaux en raison d'un blocus aérien imposé par la coalition conduite par l'Arabie saoudite qui intervient depuis 2015 contre les rebelles yéménites Houthis.

M. Babili a expliqué que le système de santé du pays s'était effondré en raison de la guerre et que, faute d'équipements, ses équipes n'étaient pas en mesure de réaliser l'intervention visant à séparer les nouveaux-nés. Il a précisé que les deux siamois possédaient deux têtes, deux corps, mais un seul sexe et seulement deux jambes.

(L'essentiel/afp)