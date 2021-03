Nouvelle vidéo d'une attaque anti-​​asiatique

????WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021

La police new-yorkaise a tweeté, mardi, la vidéo d'un homme frappant violemment une femme d'origine asiatique lundi, au cœur de Manhattan, et lancé un avis de recherche, dernier incident d'une série de violences anti-asiatiques qui enflamment les États-Unis. Sur les images, prises par des caméras de surveillance peu avant midi depuis l'intérieur d'un bâtiment proche de Times Square, on voit une femme, âgée de 65 ans selon la police, en train de marcher quand, tout d'un coup, l'homme s'approche d'elle, la fait tomber au sol puis lui assène plusieurs coups de pied à la tête avant de s'éloigner.

La vidéo montre aussi un homme assistant à la scène depuis l'intérieur de l'immeuble, rapidement rejoint par un autre. Alors que l'agresseur s'éloigne, l'un des hommes ferme la porte de l'immeuble, apparemment sans rien faire pour venir en aide à la femme restée au sol. La victime, dont l'identité n'a pas été précisée, a été hospitalisée avec le pelvis cassé et de multiples blessures, a indiqué la police. Son état était stable mardi.

«Crier pour perturber l'agresseur»

L'agresseur a proféré des insultes anti-asiatiques contre sa victime, a précisé la police, et l'unité spécialisée dans les crimes racistes est en charge de l'enquête. Cette même unité recherche toujours un autre homme qui a lui frappé une femme dans une station de métro de Manhattan, samedi soir. La femme n'a pas subi de blessure grave et a décliné toute assistance médicale. L'homme a, là aussi, proféré des insultes anti-asiatiques, a précisé un porte-parole du NYPD.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié mardi l'attaque de la veille d'«horrible» et «dégoûtante», tandis que le gouverneur de l'État la jugeait «absolument effroyable». «La violence contre la communauté asiatique est malheureusement en train de devenir une épidémie dans notre État et notre pays, il faut que ça s'arrête», a estimé le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué.

Le maire a lui appelé toute personne témoin de telles violences à «littéralement crier» pour «perturber» l'agresseur et «attirer l'attention».

Here is a closer look at the suspect. Again, if you have any information please DM @NYPDTips or call them at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/wOtMz3IfIG — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021

(L'essentiel/afp)