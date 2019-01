Le «shutdown» affecte les fonctionnaires

Près de quatre semaines de fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis, et toujours l'impasse politique: le «shutdown», catastrophe pour les finances de nombreux fonctionnaires non payés, semble loin de se résoudre. Le président Donald Trump réclame que soit inscrit dans le budget fédéral 5,7 milliards de dollars pour financer un mur à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale, ce que l'opposition démocrate refuse catégoriquement.

Ce différend contraint depuis plus de trois semaines quelque 800 000 employés fédéraux au chômage forcé, ou à travailler sans solde pour ceux dont les emplois sont jugés essentiels. Mercredi, le président et ses opposants démocrates ont continué à s'accuser mutuellement d'être responsables du blocage. La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a demandé à Donald Trump de repousser son discours sur l'état de l'Union, prévu le 29 janvier au Congrès pour présenter son programme annuel.

Des formes de solidarité

Les fonctionnaires affectés par le «shutdown» doivent continuer à payer leurs factures et à rembourser leurs prêts. Des initiatives solidaires se multiplient pour leur venir en aide. Le célèbre chef américano-espagnol Jose Andres, très critique de M. Trump, a ouvert mercredi une «cuisine» non loin de la Maison Blanche et du Congrès pour nourrir «tous les employés dans le besoin et leurs familles». Cette opération «ChefsforFeds» doit durer jusqu'à la réouverture des administrations. Une longue file s'est formée dès l'ouverture devant le petit restaurant qui sert sandwiches, salades et soupes.

Des fonctionnaires se tournent aussi vers les banques alimentaires. «Environ une personne sur trois disait être un employé fédéral en congé» lors de la distribution organisée mardi par Bread for the City, a indiqué George Jones, son responsable. «Ce sont des gens qui ne viendraient pas normalement chez nous». La situation est encore plus dramatique pour les salariés de sous-traitants des établissements publics: au contraire des employés fédéraux, ils ne recevront aucune compensation quand les administrations rouvriront. Face aux dettes qui s'accumulent, les grandes banques ont mis en place des facilités de paiement sous la forme de prêts sans intérêt ou de crédits à la consommation aux intérêts très faibles. Les fournisseurs d'accès à Internet et compagnies de téléphonie mobile ont également annoncé des facilités de paiement.

(L'essentiel/afp)