La fille de Kellyanne Conway fait le buzz

Il doit y avoir une sacrée ambiance lors des repas de famille chez les Conway. Kellyanne, la mère, est la fidèle conseillère de Donald Trump depuis sa campagne de 2016. Son mari George, lui, est un fervent opposant au président américain. Il est même le fondateur du Lincoln Project, un comité d’action politique anti-Trump.

À ce couple explosif vient s’ajouter l’un de ses quatre enfants, Claudia. À 15 ans, l’adolescente livre une véritable guerre au patron de sa maman sur TikTok, raconte le Daily Mail. Les projecteurs se sont braqués sur elle depuis que Taylor Lorenz, journaliste au New York Times, a rendu hommage à cette internaute «de gauche au franc-parler».

Kellyanne Conway’s daughter is an outspoken leftist TikToker.



“Believe it or not, you can have your own opinions simply by educating yourself,” she says in one video https://t.co/BLKEWuj1S2 pic.twitter.com/J807CAE95x