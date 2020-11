Jacinda Ardern investie pour un second mandat

La charismatique dirigeante travailliste, Jacinda Ardern, qui a eu 40 ans durant l'été a prêté serment en anglais et en maori lors d'une cérémonie à Wellington.

«Je dirais simplement que c'est Aotearoa Nouvelle-Zélande qui est assis à cette table», a-t-elle dit en citant le nom maori du pays et en désignant les membres de son gouvernement, au sein duquel les femmes et la communauté maorie sont très bien représentés.

Plus grande victoire électorale

«Ils représentent ensemble des perspectives très différentes, des talents et une expérience énorme et, comme on est en droit de s'y attendre pendant une crise, un énorme engagement au service du pays.»

Forte d'un bilan très solide dans la lutte contre l'épidémie, Mme Ardern a offert aux travaillistes leur plus grande victoire électorale depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Les résultats officiels publiés vendredi ont d'ailleurs montré que ce succès était encore plus vaste que ce que l'on croyait initialement puisque Mme Ardern a recueilli 50,0% des suffrages (et non 49,0% comme rapporté précédemment), et raflé 65 des 120 sièges au parlement (et non 64).

