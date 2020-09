Biden accuse Trump d’exercer un «pouvoir brutal»

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a demandé dimanche aux sénateurs de ne pas voter sur le poste vacant à la Cour suprême des États-Unis «avant que les Américains aient choisi leur président».

La volonté du président Donald Trump de remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi, avant le scrutin du 3 novembre est «juste un exercice de pouvoir politique brutal», a-t-il ajouté lors d’une intervention depuis Philadelphie.

«Le président a déjà été très clair, c’est une affaire de pouvoir. Purement et simplement. De pouvoir», a-t-il encore asséné.

Joe Biden criticizes Senate GOP as they attempt to fill the Supreme Court vacancy: “To jam this nomination through the Senate is just an exercise in raw political power and I don't believe the people of this nation will stand for it" https://t.co/78VoE0z2bp pic.twitter.com/4Ulgf6PQsZ