Nouveau massacre de Boko Haram dans l’Est du pays

Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque «d’une barbarie inouïe» des djihadistes de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Cette attaque intervient quelques heures avant l’ouverture des scrutins municipaux et régionaux dans le pays.

«Il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque qui est l’œuvre de Boko Haram», a affirmé à l’AFP un responsable du département de Bosso, dont relève le village de Toumour où a eu lieu l’attaque, dans la région de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria. Un élu local, qui a évoqué une «barbarie inouïe», a souligné que le village avait été détruit à «60%». Ce massacre survient le jour des élections municipales et régionales dans le pays et à deux semaines de la présidentielle du 27 décembre, qui verra le président Mahamadou Issoufou quitter le pouvoir après deux mandats.

Arrivés à la nage

«Certaines victimes ont été tuées ou blessés par balles d’autres calcinées à l’intérieur des cases totalement consumées par les flammes d’un énorme incendie provoqué par les assaillants», a expliqué le responsable du département, qui a requis l’anonymat. Il a précisé que près d’un millier de maisons avaient été incendiées, ainsi que le marché central de la ville.

«Les assaillants dont le nombre est estimé à près de 70 sont arrivés à Toumour à pied, après avoir traversé à la nage (les eaux du lac Tchad) et ont sévi pendant trois heures», a-t-il raconté. «Ils ont d’abord attaqué la résidence du chef traditionnel qui a pu leur échapper in extremis». Le groupe djihadiste Boko Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des bases sur certains des multiples îlots parsemant le lac Tchad, une vaste étendue marécageuse à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun.

(L'essentiel/afp)