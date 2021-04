«J'ai estimé qu'il était coupable», raconte une jurée

Le cœur de Lisa Christensen s’est «un petit peu brisé» quand le juge Peter Cahill lui a appris qu’elle ne serait que jurée suppléante lors du procès de Derek Chauvin. Pendant trois semaines, l’Américaine a accompagné le jury et suivi très attentivement les débats, mais elle n’a pas eu son mot à dire lors des délibérations. Lors d’une interview accordée à «CBS This Morning», Lisa est revenue sur cette expérience intense, dont le dénouement l’a satisfaite.

«J’ai estimé qu’il était coupable», confie-t-elle. «Je ne comprends pas comment un faux billet de 20 dollars a pu conduire à un décès. Cela me choque», poursuit la jurée suppléante. Lisa Christensen explique qu’un témoignage en particulier l’a convaincue de la culpabilité de Derek Chauvin. Pendant plusieurs heures, le Dr Martin Tobin, pneumologue, a analysé les images de la mort de George Floyd, expliquant comment la victime avait lutté en vain pour aspirer de l’air dans ses poumons.

I just had a fascinating sit-down interview with one of the alternate jurors in the Derek Chauvin trial.



Lisa Christensen was the juror who lived in Brooklyn Center. One night she could hardly make it home after testimony ended because of protesters blocking intersections. pic.twitter.com/KUtHSOGm8N