Une Américaine de 41 ans a été mise en examen jeudi pour le meurtre de son ex-petit ami de 46 ans, survenu en janvier dernier dans sa maison de Carmel (Indiana). Heidi Littlefield et Francis Kelley se disputaient la garde de leur enfant âgée de 2 ans. La fille de la suspecte (Logan, 22 ans) et le compagnon de celle-ci (Robert, 29 ans) ont également été inculpés, respectivement pour meurtre et complicité de meurtre.

La police a commencé à s’intéresser à cette histoire, le 17 janvier dernier. Ce jour-là, une autre ancienne compagne de Francis Kelley avait signalé aux autorités que le quadragénaire n’était pas venu chercher leur fille à l’école. L’Américaine n’avait pas eu de nouvelles de son ex depuis deux jours. L’homme a finalement été retrouvé mort chez lui, sur son canapé.

«Elles avaient un drôle de goût»

Selon le rapport d’autopsie, Francis Kelley a succombé à une asphyxie due à une strangulation manuelle. La victime avait par ailleurs été battue, et du fentanyl (NDLR: un analgésique opioïde 100 fois plus puissant que la morphine) a été détecté dans son corps. En fouillant dans le téléphone du défunt, la police est tombée sur un message troublant envoyé à Heidi Littlefield: «Est-ce que tu as fait quelque chose à mes céréales qui étaient au frigo? Tu as ouvert mon frigo hier soir, elles avaient un drôle de goût après quelques cuillerées et maintenant j’ai la tête qui tourne», avait-il écrit.

Heidi Littlefield et sa fille se seraient alors rendues chez Francis Kelley, où elles l’auraient trouvé en train de suffoquer. Selon Robert Walker, le petit ami de Logan, la jeune femme de 22 ans s’est servie d’une cravate pour étrangler l’ex de sa mère. Les deux femmes ont ensuite fracassé la tête du quadragénaire contre le sol. Mis en examen pour complicité, Robert Walker a admis avoir accepté un versement de 2500 dollars de la part de Heidi pour tuer Francis. Il assure toutefois s’être servi de cet argent pour s’acheter de la drogue.

“You were in my fridge last night and it tastes funny after a couple bites and now I’m lightheaded." Authorities say that was the fentanyl mixed into a bowl of oatmeal. https://t.co/d5pMENHl5H — Cleveland 19 News (@cleveland19news) March 29, 2021

(L'essentiel/joc)