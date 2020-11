Un Palestinien armé tué par des soldats israéliens

Un Palestinien a été tué mercredi par l'armée israélienne près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, après avoir tiré sur des soldats israéliens, a indiqué l'armée.

«Des soldats qui se trouvaient à un poste militaire (...) ont repéré un assaillant qui conduisait pour sortir de la ville (de Naplouse) et qui, armé d'un pistolet, a tiré en leur direction», a ajouté l'armée, dans un communiqué, précisant que les soldats avaient «riposté en ouvrant le feu».

De nombreuses attaques au couteau

«L'assaillant a été neutralisé», a poursuivi l'armée, précisant qu'il avait été tué. Aucun soldat israélien n'a été blessé, selon la même source. L'identité de l'assaillant n'était pas connue dans l'immédiat.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Israël et la Cisjordanie ont été le théâtre à partir d'octobre 2015, et pendant des mois d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, parfois aussi à la voiture bélier et dans une moindre mesure, à l'arme à feu.

Ces violences ont depuis diminué d'intensité, mais persistent de manière sporadique. Début octobre, l'armée avait rapporté avoir ouvert le feu sur trois «assaillants» ayant «jeté des cocktails Molotov» en direction de soldats près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie. Un des assaillants avait été «touché», selon l'armée, qui détient toujours son corps.

(L'essentiel/afp)