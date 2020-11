Au Bangladesh, la chanteuse soufie Rita Dewan a captivé les foules des années durant. Aujourd'hui, menacée de mort par des islamistes, elle vit dans la peur que chaque concert soit pour elle le dernier. À 38 ans, c'est l'une des rares femmes du pays à interpréter des chants soufis et populaires, dans la tradition des ménestrels «baul», inscrite depuis 2005 par l'Unesco au patrimoine immatériel de l'humanité.

Elle retrouve à peine le bonheur de chanter après huit mois à se cacher, dont presque deux dans des cabanes rurales où elle manquait de nourriture et n'osait pas sortir, même pour aller aux toilettes. «YouTube est rempli de vidéos de mollahs appelant à me décapiter», confie-t-elle, en larmes. «J'avais trop peur même d'aller aux toilettes, le plus souvent dehors à la campagne. Je redoutais qu'ils me trouvent et me décapitent sur le chemin des toilettes».

À cause d'une vidéo YouTube

Le soufisme, courant musulman mystique illustré par des poètes comme Omar Khayyam ou Jalal al-Din Rûmi, accorde une place particulière à la musique et compte de nombreux adeptes au Bangladesh rural. Mais les islamistes radicaux le considèrent comme hérétique et des extrémistes ont tué plus d'une vingtaine de soufis ces dernières années dans le pays. Au Bangladesh, qui compte 168 millions d'habitants majoritairement musulmans, l'influence des islamistes va croissant, avec de violentes manifestations réclamant de punir de mort le blasphème.

Fin octobre et début novembre, des marches massives organisées par des partis islamistes ont protesté contre la France et le soutien de son président Emmanuel Macron à la liberté d'expression après l'assassinat le 16 octobre d'un enseignant, Samuel Paty, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet en cours d'éducation civique.

Des islamistes ont cloué Rita Dewan au pilori en février après la diffusion sur YouTube d'un dialogue chanté en concert, entre l'être humain, qu'elle incarnait, et Dieu interprété par un autre artiste. Quatre plaintes au moins l'ont accusée d'avoir diffamé l'islam et offensé les sentiments religieux. Elle encourt la prison à perpétuité selon la loi sur la sécurité numérique de 2018.

(L'essentiel/afp)