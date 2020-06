Au moins 17 morts dans le naufrage d'un ferry

Au moins dix-sept personnes ont péri et des dizaines sont portées disparues lundi dans le naufrage d'un ferry, rentré en collision avec un autre vaisseau sur le fleuve de la capitale bangladaise Dacca, ont annoncé les secouristes. «Les plongeurs de la Marine ont récupéré 17 corps du ferry qui a coulé», a déclaré à l'AFP Rizina Akter, responsable des pompiers.

«Il y avait 50 personnes à bord (...) Nos plongeurs-secouristes continuent les recherches», a-t-elle ajouté. Le ferry Morning Bird a été percuté par un autre ferry à quelques mètres à peine de Sadarghat, le plus grand port fluvial du Bangladesh. Le ferry provenait d'une ville du centre du pays et transportait plus de 50 personnes, pour beaucoup coincées dans des cabines, selon le récit de témoins recueillis par des télévisions locales.

