Une vidéo des journalistes enlevés diffusée

Ces images, publiées d'abord en Colombie par la chaîne RCN, constituent la première preuve de vie des deux journalistes et du chauffeur du quotidien El Comercio de Quito, enlevés le 26 mars lors d'un reportage à la frontière. Loin d'apporter un soulagement, cette vidéo a choqué les proches et suscité le rejet du gouvernement. Depuis des décennies, l'Équateur n'avait plus été confronté à un enlèvement de journalistes et encore moins par un groupe armé étranger.

Les images montrent le reporter Javier Ortega, 32 ans, le photographe Paul Rivas, 45 ans, et le chauffeur Efrain Segarra, 60 ans, les bras et le cou enchaînés. Javier Ortega y appelle le gouvernement du président Lenin Moreno à trouver un accord pour leur libération. «Pour les trois familles, cela a été un choc terrible, un choc émotionnel très fort de voir dans quelle situation sont nos êtres chers», a déclaré Yadira Aguagallo, compagne de Paul Rivas. RCN n'a pas précisé comment elle avait obtenu la vidéo, ni la date ou le lieu de son enregistrement.

Este lunes se conocieron las primeras pruebas de superviviencia de los tres periodistas secuestrados hace nueve días por disidencias de las Farc https://t.co/Jv1hhS4uadpic.twitter.com/k9tNgr20vQ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) 4 avril 2018

«Profond malaise et rejet»

Selon les propos de Javier Ortega, les ravisseurs exigent la liberté de «trois prisonniers» en Équateur pour que les otages puissent rentrer «sains et saufs» chez eux. Ils demandent aussi la fin de la coopération antiterroriste entre Quito et Bogota, qui a permis de porter des coups sévères au trafic de drogue dans la zone frontalière. Les deux pays luttent séparément, mais de façon coordonnée, contre les guérilleros qui n'ont pas adhéré au processus de paix avec les ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) et qui, selon les services de renseignement militaire, dirigent en partie le narco-trafic sur la côte Pacifique.

Le gouvernement de M. Moreno a annoncé il y a quelques jours qu'il négociait la remise en liberté de l'équipe d'El Comercio. Selon des sources équatoriennes, les trois otages se trouveraient en territoire colombien. Mais Bogota a indiqué ne pas en avoir de preuve et a estimé que la diffusion de la vidéo exposait les otages, ce pour quoi le gouvernement colombien a exprimé son «profond malaise et rejet». «Le gouvernement va faire tout son possible, et l'impossible aussi, pour qu'ils reviennent bien, en vie, sains et saufs», a déclaré pour sa part Juan Sebastian Roldan, secrétaire particulier du président équatorien.

(L'essentiel/afp)