L'opposant Agbéyomé Kodjo arrêté chez lui

L'opposant togolais Agbéyomé Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de février, a été arrêté à son domicile mardi et conduit au Service central de recherches et d'investigations criminelles (SCRIC) de la gendarmerie, a appris l'AFP auprès de sources concordantes. «Agbéyomé Kodjo a été arrêté de force ce mardi. Les forces de l'ordre ont défoncé le portail et les portes de sa maison, avant de l'arrêter pour le conduire au SCRIC», a déclaré Me Claver N'dry, l'un de ses avocats.

Selon un responsable de la gendarmerie interrogé par l'AFP sous couvert d'anonymat, l'opposant a été arrêté après avoir refusé de se présenter à la gendarmerie, qui l'avait convoqué mardi pour la troisième fois. Agbéyomé Kodjo n'avait pu se présenter aux deux premières convocations les 1er et 9 avril, pour des raisons de «santé», selon ses avocats. Lundi, ses avocats avaient évoqué les mêmes motifs, pour justifier l'absence de leur client à la gendarmerie le lendemain.

«L'état de santé de Agbéyomé Kodjo entrave douloureusement depuis quelques temps toute mobilité spontanée de sa part», ont précisé ses conseils dans une déclaration commune. Ces derniers demandent la suspension de la procédure judiciaire, l'opposant ayant parallèlement introduit devant la justice une demande d'annulation de la levée de son immunité parlementaire.

Reproches

L'immunité du candidat du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD) avait été levée mi-mars, à la demande du parquet de Lomé, pour s'être «autoproclamé» président de la République. Il s'est également, selon le procureur, présenté illégalement comme «prétendu chef de l'État et chef suprême des armées», appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir.

Pour le procureur, «ces propos et agissements» relèvent «des qualifications de troubles aggravés à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État». Agbéyomé Kodjo avait obtenu 19,46% des suffrages exprimés à la présidentielle du 22 février, contre 70,78% pour le sortant Faure Gnassingbé, selon les résultats officiels. Il avait formulé un recours en justice, rejeté début mars, par la Cour constitutionnelle, qui a validé le scrutin.

(L'essentiel/afp)