Elle tente d’enlever un bébé le jour de la Fête des mères

Fête des mères terrifiante pour une jeune maman d’Ottawa au Canada: une inconnue s’est introduite dans sa maison dimanche et a tenté d’enlever son nouveau-né après avoir aspergé la famille avec un spray répulsif contre les ours, a annoncé lundi la police.

La suspecte a été rapidement maîtrisée par un voisin tandis qu’elle prenait la fuite avec le bébé, âgé de huit jours. Elle a été inculpée et incarcérée lundi, a précisé un porte-parole de la police d’Ottawa, Martin Groulx, lors d’un point-presse.

Contactée sur Facebook

La jeune Québécoise de 32 ans avait contacté la mère de l’enfant par le biais d’un groupe de discussions de jeunes mamans sur Facebook. La suspecte lui avait fait croire «qu’elle avait été sélectionnée au hasard pour recevoir un prix». Elle lui avait apporté chez elle ce faux «prix» le vendredi.

Dimanche, jour de la Fête des mères, elle est revenue et s’est introduite dans la maison familiale d’Ottawa, utilisant un spray répulsif contre les ours – un aérosol très irritant – pour neutraliser les occupants de la maison, avant de s’enfuir avec l’enfant. Les voisins, alertés par l’altercation, ont pourchassé la voleuse d’enfant et l’un deux l’a retenue jusqu’à l’arrivée de la police. Selon les ambulanciers, le bébé n’a pas été blessé.

«Nous ne connaissons pas le motif, mais nous continuons d’enquêter», a expliqué le porte-parole de la police, ajoutant que la femme était également entrée en contact avec d’autres mères sur les réseaux sociaux. Ellea été inculpée de dix chefs d’accusation dont administration de substance nocive, agression armée et enlèvement d’enfant, et a été placée en détention.

(L'essentiel/AFP)