Khyler, mort en sauvant sa petite sœur d'un intrus

La police de Port Charlotte (Floride) a arrêté jeudi dernier un homme qui errait dans les rues avec des blessures aux mains et aux bras causées par une arme blanche. Cette interpellation a mis les autorités sur la piste d'un cambriolage, relate le «New York Daily News». En se basant sur les preuves récoltées, la police est arrivée dans une maison où elle a retrouvé le corps d'un adolescent et une petite fille de 5 ans indemne.

15-year-old Khyler Edman was killed as he tried to protect his 5-year-old sister during a break-in last week at their home in Port Charlotte, Florida, the police said. His sister survived and a suspect was taken into custody. https://t.co/JSSDOm777d