Une intervention d'Ivanka au G20 fait le buzz

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) 29 juin 2019

La scène se déroule samedi pendant le G20 à Osaka au Japon. Plusieurs chefs d'État sont en pleine discussion dont le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la Première ministre britannique Theresa May, la présidente du FMI, Christine Lagarde. Ivanka Trump, fille du président américain et conseillère à la Maison-Blanche a tenté de s'inclure également dans la conversation. Une intrusion qui n'a pas semblé être appréciée par les officiels.

Je suis Christine Lagarde. pic.twitter.com/TsUUcZ7VrT — Rebekah Sanderlin (@rsanderlin) 29 juin 2019

Les images ont traversé l'Atlantique, Alexandria Ocasio-Cortez, élue au Congrès américain, a retweeté les images et a émis un doute sur la légitimité de la présence de la fille de Donald Trump, «être la fille de quelqu’un n’est pas une qualification professionnelle».

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 30 juin 2019

Des montages photo de l'intrusion de la Première fille font le buzz sur Twitter avec le hashtag #UnwantedIvanka, signifiant «Ivanka non désirée».

The White House was upset by the outrage over Ivanka’s work at G20 so they decided to release these pictures of Ivanka showing her hard work for the her dad #unwantedivanka pic.twitter.com/E3FfK2IPJC — will_opps (@will_oppss) 1 juillet 2019

(mm/L'essentiel)