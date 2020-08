Au moins 14 morts dans le crash d'un avion de ligne

Un avion de ligne, transportant au moins 185 personnes s'est brisé en deux vendredi lors d'un atterrissage en catastrophe dans le sud de l'Inde. Faisant au moins 14 morts et 15 blessés graves selon le premier bilan communiqué par la police.

L'accident de l'avion de la compagnie Air India Express, en provenance de Dubaï, a eu lieu à l'aéroport de Kozhikide, dans l'État du Kerala. Un député de l'État a indiqué qu'au moins une personne, le pilote, avait péri, tandis que les médias évoquaient des dizaines de personnes hospitalisées.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90

Breaking: Air India Express flight has overshot the runway and crash landed at Kozhikode International Airport in Karipur, India. Around 190 people were on board and injuries are unknown at this point. pic.twitter.com/XBh1ljdlCW