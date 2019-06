Daech constitue toujours «une menace» en Syrie

L'Etat islamique (EI) a perdu son «califat» il y a trois mois, mais des djihadistes continuent de perpétrer des attaques meurtrières et de semer le trouble dans plusieurs régions de Syrie, soulignent des experts. Il pratique notamment des assassinats ciblés et des incendies dévastateurs. Les forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par la coalition internationale dirigée par Washington, ont annoncé le 23 mars avoir éradiqué l'EI en Syrie, au terme d'une offensive de plusieurs mois contre son ultime bastion dans l'est du pays.

La reconquête par les FDS du village de Baghouz a marqué la fin du «califat» autoproclamé par l'organisation ultraradicale sur de vastes territoires à cheval entre la Syrie et l'Irak voisin. Mais, tandis que les forces kurdes traquent les cellules dormantes du groupe dans le Nord-Est syrien, l'EI continue de lancer des attaques dans le pays en guerre. Le groupe extrémiste sunnite «n'a jamais cessé de constituer une menace dans le nord et l'est de la Syrie», déclare à l'AFP Nicolas Heras, chercheur du Center for New American Security.

«Cœurs et esprits»

Ces trois derniers mois, il a revendiqué plusieurs opérations dans les zones reconquises par les FDS, notamment des assassinats ciblés ainsi que des incendies dévastateurs dans des champs de blé. Le 1er juin, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG proche des rebelles, un attentat à la voiture piégée a coûté la vie à dix civils et sept combattants des FDS à Raqqa, qui fut la capitale de facto du «califat».

Le 9 avril, un autre attentat-suicide, toujours à Raqqa, avait fait 13 morts, principalement des civils. «L'EI est engagé dans une lutte acharnée avec les Etats-Unis et les FDS pour gagner les cœurs et les esprits de la population arabe locale», avance M. Heras.

Selon l'expert, des tactiques telles que les incendies et les assassinats rendent difficile la tâche de la reconstruction et l'avènement d'un nouvel ordre. Elles visent à persuader les habitants qu'il n'existe aucune alternative viable à l'EI, ajoute-t-il.

(L'essentiel/afp)