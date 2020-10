«C'est une bénédiction de Dieu que je l'aie attrapé»

Ignorant les mises en garde sur les risques de contagion, Donald Trump a mis en scène mercredi son retour dans le Bureau ovale, six jours après avoir été testé positif au Covid-19. «Je pense que c'était en réalité un don du ciel que je l'aie attrapé», a lancé le président américain, presque euphorique, debout devant le bureau le plus célèbre du monde, dans une vidéo débridée publiée sur Twitter. Interrogé quelques minutes après sur ces propos, son adversaire démocrate Joe Biden s'est indigné: «Je pense que c'est une tragédie que le président parle du Covid comme si c'était quelque chose dont il ne fallait pas s'inquiéter alors que plus de 210 000 Américains sont morts».



Portant son emblématique cravate rouge, Donald Trump a attribué son état de santé aux anticorps de synthèse - un traitement expérimental - qui lui ont été administrés. Et a promis, sans rentrer dans les détails, que ce traitement serait rapidement disponible «gratuitement». «Je veux que tout le monde ait le même traitement que votre président, parce que je me sens bien, je me sens parfaitement bien!», a-t-il martelé.

«C'est la faute de la Chine»

Le comportement du président américain, sous le feu des critiques depuis de longs mois pour sa gestion de la pandémie, est scruté avec une attention particulière au moment où les cas de coronavirus à la Maison-Blanche - employés, conseillers, journalistes - se multiplient.

Fait remarquable, le locataire de la Maison-Banche a pour la première fois admis qu'un vaccin, qu'il a plusieurs fois annoncé comme imminent, ne serait probablement pas disponible avant le scrutin du 3 novembre. «Je pense qu'on devrait l'avoir avant l'élection, mais s'ils jouent des jeux politiques, ce n'est pas grave (...), ce sera juste après l'élection», a-t-il affirmé, avant de dénoncer une nouvelle fois l'attitude de Pékin. «C'est la faute de la Chine, la Chine va payer le prix fort pour ce qu'ils ont fait à ce pays (...), pour ce qu'ils ont fait au monde».

(L'essentiel/cga/afp)