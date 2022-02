L'équipe d'Ukraine défile, Poutine fait la «sieste»

Réalisation un brin facétieuse de la TV lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. Au moment du passage de l'équipe ukrainienne, le réalisateur coupe avec un plan de... Vladimir Poutine, seul en tribune. pic.twitter.com/QZIDJy25Fu — Sylvain Tronchet (@SylvainTronchet) February 4, 2022

Hasard ou provocation? Vladimir Poutine a été filmé seul en tribune lors du passage de l'équipe ukrainienne à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver, à Pékin, vendredi. Et l'image a de quoi interpeler, le président russe ayant l'air très assoupi. En pleine sieste, diront certains.

Une anecdote qui arrive dans un contexte de tension importantes entre la Russie et l'Ukraine. Les Occidentaux accusent la Russie d'avoir déployé des dizaines de milliers de soldats depuis des mois aux frontières de l'Ukraine, y voyant le signe d'une opération militaire d'envergure à venir.

La Russie, qui dément tout projet en ce sens, dit en retour se sentir menacée par l'Alliance atlantique et réclame pour faire baisser les tensions la fin de sa politique d'élargissement et son retrait d'Europe de l'Est. Une demande jugée inacceptable par les Européens et les Américains. Vladimir Poutine a obtenu vendredi le soutien de la Chine de Xi Jinping dans le bras de fer qui l'oppose aux Occidentaux.

(L'essentiel)