329 candidats en lice pour le prix Nobel de la paix

Les candidatures, qui restent en-deçà du nombre record de 376 enregistré en 2016, se répartissent entre 234 individus et 95 organisations, a indiqué l'Institut Nobel. Le nom des candidats reste secret pendant au moins 50 ans, mais leurs parrains - parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d'université... - peuvent choisir d'annoncer publiquement le nom de leur poulain.

Parmi les candidatures connues figurent ainsi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), à la pointe de la mobilisation contre le Covid-19, fléau qui empoisonne la planète depuis un an. «Cela a été une année particulière, marquée par le Covid, et il aurait été étonnant que cela ne se reflète pas dans la nature des candidatures», a commenté le directeur de l'Institut Nobel, Olav Njølstad, sans vouloir en dire plus.

Black Lives Matter

Ont aussi été proposés des ONG de défense de liberté de la presse tels Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), des opposants comme la Biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa ou le Russe Alexeï Navalny, le mouvement Black Lives Matter, et l'égérie de la cause climatique, la Suédoise Greta Thunberg.

Sont également en lice l'ex-président américain Donald Trump, son gendre Jared Kushner, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le prince héritier émirati Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, crédités d'avoir fait avancer la paix au Moyen-Orient, en œuvrant au rapprochement entre Israël et des pays du monde musulman.

Réponse le 8 octobre

Être proposé pour le prix n'a en soi pas de valeur d'adoubement de la part du comité Nobel qui, avant d'attribuer le Nobel de la paix, accepte toutes les candidatures pour peu qu'elles aient été envoyées avant la date-limite du 31 janvier par des personnes habilitées à le faire.

Parmi les autres noms de candidats connus, on trouve aussi l'OTAN, des forces militant pour la démocratie à Hong Kong, l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), une campagne pour l'interdiction des robots tueurs et le mouvement scout. Le comité Nobel dévoilera son choix le 8 octobre. En 2020, le prix de la paix avait couronné le Programme alimentaire mondial (PAM), plus grande organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim.

