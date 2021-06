350 tentes de déplacés détruites par le feu

Un incendie, déclenché par un court-circuit, a détruit vendredi 350 tentes abritant des déplacés yazidis ayant fui les persécutions des jihadistes dans le nord de l'Irak, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux, faisant état d'une vingtaine de blessés. Le feu est parti dans une section du camp de Charia, dans la province kurde de Dohouk frontalière de la Turquie, qui compte 12 000 Yazidis toujours déplacés trois ans et demi après la victoire proclamée par Bagdad sur le groupe État islamique (EI).

«Sur 4 000 tentes, 350 ont été entièrement détruites et 25 personnes ont été légèrement blessées dont huit transférées à l'hôpital pour des problèmes respiratoires», a affirmé le responsable du camp Serdar Mohammed. «Cet incendie a été causé par un court-circuit et pour l'éteindre, nous avons mobilisé des hélicoptères et des dizaines de camions de pompiers», a expliqué Karouan Atrouchi, porte-parole de la direction provinciale chargée des déplacés.

Une enquête a été ouverte et de nouvelles tentes devraient être montées dans les jours à venir une fois les lieux dégagés, ont indiqué ces responsables. Les Yazidis, adeptes d'un monothéisme ésotérique et persécutés depuis des siècles par les extrémistes musulmans qui les considèrent comme «satanistes», sont probablement la communauté la plus ciblée par l'EI en Irak.

(L'essentiel/afp)