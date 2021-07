Les agriculteurs prennent les armes face aux narcos

Avec leurs fusils et leurs carabines, ces agriculteurs cagoulés sillonnent les plantations de la municipalité d’Ario de Rosales, dans l’État de Michoacan, théâtre d’une véritable guerre entre trafiquants de drogues. Ici, les paysans ont établi des postes de contrôle et creusé des tranchées en pierre. Mais jusque-là, ils vivaient dans la terreur des enlèvements, du chantage et du vol de leur production, selon un membre de «Pueblos Unidos», une milice qui se dit forte de 700 hommes. «Nous devons être armés pour nous défendre par nous-mêmes», explique à l’AFP ce producteur d’avocats qui préfère ne pas décliner son identité.

«Non à l’injustice, non aux assassinats», peut-on lire sur un badge collé sur sa poitrine. Ces criminels «nous imposaient leur loi. C’est terminé», martèle l’homme. Mais ces milices – environ une cinquantaine au Mexique depuis leur apparition en 2013 – sont mal vues par le président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO, gauche) pour lequel elles sont devenus une façade camouflant les agissements des gangs. Agacé, un milicien invite le président à «venir ici se salir les chaussures» pour appréhender la réalité de cette zone où sévissent les cartels Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) – l’un des plus puissants – et Los Viagras. La police et les militaires «ont ou peur des criminels ou sont soudoyés pour ne rien faire», s’emporte Martin, un autre milicien.

Violence en hausse

La tâche est lourde. Ces groupes tentent de contenir l’expansion des cartels qui ont intensifié leurs attaques dans les États de Michoacán, de Tamaulipas (nord-est, à la frontière des États-Unis) et Zacatecas (nord). En mai, 2 963 assassinats ont été recensés au Mexique, et depuis janvier, on en dénombre 14 243, selon le gouvernement.

Dans l’un des incidents les plus graves, survenu le 19 juin, des hommes armés, présumés du cartel du Golfe, ont tué 15 personnes à Reynosa, dans le Tamaulipas. L’un des tireurs arrêtés a déclaré que le massacre avait pour but de «chauffer la place», une méthode de tuerie aléatoire visant à attirer l’attention des autorités sur certaines zones pour la détourner d’autres.

Policiers pendus à un pont

Le 29 juin, neuf corps ont été retrouvés près de Ciudad Miguel Alemán, également dans le Tamaulipas, où des gangs armés se battaient pour le contrôle d’un passage frontalier avec le Texas par lequel transitent drogues, armes et sans-papiers, selon une source du renseignement. À peu près à la même période, une confrontation a fait 18 morts à Zacatecas, où les corps de deux policiers ont été pendus à un pont.

Et en dépit de la recrudescence de ces incidents, AMLO a pris le parti de ne pas déclarer la guerre aux cartels, arguant des échecs passés d’une telle politique et préférant demander aux États-Unis - principal consommateur de drogue - d’œuvrer pour une limitation de la circulation d’armes américaines entre les deux pays.

«Politique du laisser-faire»

«On ne peut pas affronter la violence par la violence», a à nouveau soutenu le président vendredi à propos de la situation à Aguililla, une autre municipalité du Michoacan gangrénée par la criminalité. Depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement de Felipe Calderon a lancé une offensive militaire antidrogue, 300 000 meurtres ont été perpétrés au Mexique. Au cours de cette période, les principaux cartels se sont atomisés au point qu’environ 200 groupes opèrent désormais dans le pays, selon l’ONG Insight Crime.

Pour éviter que les jeunes ne soient recrutés par ces gangs, Lopez Obrador, dont la popularité frise les 60%, mise sur des investissements sociaux plus conséquents dans les zones de conflit. Mais sa politique ne fait pas l’unanimité. À Aguililla, lieu de naissance du leader du CJNG, Nemesio Oseguera (El Mencho), dont les hommes ont défilé dans la ville en avril, la situation est critique. «Ils sont là tous les jours, comme chez eux, avec leurs armes», se lamente un habitant de cette ville, «et pendant ce temps, le gouvernement regarde ailleurs».

(L'essentiel/AFP)