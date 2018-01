Fusillade meurtrière dans un bal populaire

Une fusillade dans un bal populaire de Fortaleza, dans le nord-est du Brésil, a fait au moins 14 morts dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les autorités, les médias locaux évoquant un règlement de comptes entre trafiquants de drogue.

«Nous pouvons confirmer 14 morts, sachant que certaines personnes sont encore dans un état grave à l'hôpital», a indiqué lors d'une conférence de presse André Costa, secrétaire à la sécurité de l'État du Ceara, dont Fortaleza est la capitale, sans préciser le nombre de blessés.

Parmi ces 14 personnes tuées, sept ont été identifiées par les autorités : trois hommes, deux femmes et deux adolescentes. Le journal local O Povo a pour sa part annoncé que huit femmes et six hommes avaient été tuées. Un porte-parole de l'Institut José Frota, le principal hôpital de la ville, a expliqué à l'AFP que six personnes avaient été admises aux urgences, dont un garçon de 12 ans, et que dix blessés moins graves avaient été hospitalisés dans un autre établissement.

CEARÁ SEM LEI, FORTALEZA APAVORADA !!A MAIOR CHACINA DO CEARÁ !!! E A INDIFERENÇA CONTINUA. ATÉ QUANDO?... https://t.co/knckxeiw3U– ROBERTO BEZERRA (@CBezerrao) 27 janvier 2018

Chacina das Cajazeiras deixa pelo menos 14 mortos durante festa https://t.co/4crc6zHzklMorreram clientes do local, trabalhadores que estavam vendendo lanches e um motorista de um aplicativo de transporte de passageiros, que passava pela região.– emilio moreno (@emiliomoreno) 27 janvier 2018

Triste record

Le site du quotidien régional Diario do Nordeste a cité une source policière évoquant un règlement de comptes entre deux factions rivales de trafiquants de drogue, un gang local, les Guardioes do Estado (Gardiens de l'État), et le Comando Vermelho (Commando rouge) originaire de Rio, avec des ramifications dans tout le Brésil.

Cette même source a indiqué que la fusillade a eu lieu vers 1h30 du matin, quand un groupe d'hommes fortement armés est arrivé à bord de trois véhicules et a fait irruption dans le Forro do Gago (le Bal du bègue en portugais), dans le quartier de Cajazeiras, au centre de Fortaleza.

En 2017, l'État du Ceara a recensé un triste record de 5 114 homicides, 50% de plus qu'en 2016. Au niveau national, le Brésil a enregistré un record de violences mortelles en 2016, avec 61 619 homicides, soit sept par heure en moyenne.

(L'essentiel/nxp/afp)