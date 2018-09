Un couple milliardaire s'offre le magazine Time

Le patron du groupe technologique américain Salesforce Marc Benioff et son épouse Lynne vont racheter le célèbre magazine américain Time, nouvel exemple d'un milliardaire volant au secours de la presse traditionnelle en difficulté.

Le couple Benioff achète Time à titre personnel et la transaction n'a aucun lien avec Salesforce, a souligné dimanche le groupe américain de média et de marketing Meredith, propriétaire du titre, en annonçant la vente pour 190 millions de dollars en liquide.

«M. et Mme Benioff ne seront pas impliqués dans les activités du magazine au quotidien ni dans les décisions éditoriales, qui resteront aux mains de l'équipe dirigeante actuelle de Time», précise Meredith dans un communiqué.

«Le pouvoir de Time a toujours résidé dans sa façon unique de raconter les gens et les sujets qui nous touchent tous et nous connectent les uns aux autres», a tweeté dimanche Marc Benioff, qui qualifie le titre de «trésor de notre histoire et de notre culture».

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/OLie13YJ58– Marc Benioff (@Benioff) 17 septembre 2018

«Les équipes de Time sont stimulées par l'engagement (des Benioff) dans le journalisme de qualité», a réagi le rédacteur-en-chef de Time Edward Felsenthal, cité dans le communiqué.

En s'offrant le magazine new-yorkais lancé en 1923, M. Benioff, 53 ans, devient ainsi le dernier milliardaire en date à venir à la rescousse de titres de la presse traditionnelle, confrontés au défi d'internet qui érode leur lectorat et leurs bénéfices.

Marc Benioff, originaire de San Francisco (ouest) et dont la fortune est évaluée à 6,7 milliards de dollars a co-fondé Salesforce en 1999, spécialisé dans l'hébergement informatique dématérialisé (cloud) et les logiciels de relations clients.

(L'essentiel/afp)