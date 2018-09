La «double présidence» qui mène la diplomatie US

Des paroles et des actes, mais pas toujours dans la même direction. La politique étrangère des Etats-Unis se démarque sur plusieurs dossiers-clés des impulsions données par Donald Trump, tendant à confirmer l'idée d'une divergence entre le président américain et une partie de son gouvernement. C'est l'un des points forts de la tribune explosive d'un haut responsable anonyme de l'administration américaine, qui affirme dans le New York Times faire partie d'une «résistance silencieuse» luttant de l'intérieur contre les «pires penchants» du milliardaire républicain. Il existe, dit-il, «une double présidence».

«Prenez la politique étrangère», explique ce haut responsable, qui a mis Washington en ébullition: «Le président Trump affiche sa préférence pour les autocrates et les dictateurs, comme le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et ne manifeste que modérément une estime sincère pour les liens qui nous unissent aux pays alliés qui partagent nos valeurs». Mais «le reste de l'administration suit une autre voie, selon laquelle les pays comme la Russie sont mis à l'index pour leur ingérence et punis en conséquence, et les alliés à travers le monde sont traités comme des égaux et pas ridiculisés comme des rivaux», ajoute ce mystérieux «résistant».

Grand écart

La thèse d'un grand écart entre le verbe présidentiel et les mesures de son gouvernement a déjà été émise par plusieurs observateurs au sujet des rapports américano-russes. Surtout après le sommet Trump-Poutine de juillet à Helsinki, à l'issue duquel le président américain a été attaqué jusque dans son camp républicain pour s'être montré très conciliant à l'égard de son homologue russe. Non seulement Donald Trump, sous la pression d'un congrès résolument hostile au Kremlin, a dû tenter de corriger son message, mais dans les semaines qui ont suivi, son gouvernement a pris plusieurs mesures très dures contre Moscou. Les Etats-Unis sont ainsi devenus les premiers, avant même l'Union européenne, à adopter des sanctions économiques pour l'empoisonnement d'un ex-agent double russe en Angleterre, au grand dam du président, assure l'auteur de la tribune.

M. «Trump veut être ami avec M. Poutine, mais pendant ce temps, l'administration continue son travail de manière méthodique, parvient à la conclusion que les Russes sont responsables de l'empoisonnement et donc, conformément à la loi, prend des sanctions», détaille un haut fonctionnaire, convaincu que les capitales étrangères prêtent plus d'attention à ces actes qu'aux tirades présidentielles. Sur la Corée du Nord aussi, une diplomatie à deux vitesses semble s'être mise en place depuis le sommet de juin entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Daniel Sneider, de l'université californienne de Stanford, a ainsi fait le récit, après avoir parlé avec de nombreux responsables, d'une administration américaine obnubilée par la nécessité d'«empêcher Donald Trump de rencontrer Kim Jong-un à nouveau», par crainte qu'il multiplie, comme à Singapour, les concessions sans contreparties majeures. Et selon les experts, l'homme fort de Pyongyang joue très bien de cette dualité. «Le régime a clairement fait savoir qu'il préfère négocier seulement avec le président Trump», dont Kim Jong-un fait «l'éloge personnel» tout en tentant de tenir à l'écart le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, estime Bruce Klingner, du think tank conservateur Heritage Foundation.

(L'essentiel/afp)