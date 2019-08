Deux condamnés à mort ont été exécutés à l'aube

«J'ai ordonné l'exécution de leur peine après mûre réflexion», a justifié le ministre de la Justice, Takashi Yamashita, lors d'une conférence de presse. C'est lui qui a signé les indispensables ordres d'exécution. Yasunori Suzuki (50 ans) et Koichi Shoji (64 ans) ont été jugés coupables des meurtres de respectivement trois et deux femmes en 2004 et 2001, selon les détails donnés par les médias.

Ils ont été pendus après avoir été prévenus au tout dernier moment. Il s'agit des premières pendaisons au Japon cette année, alors que plus de 100 condamnés à la peine capitale attendent dans les couloirs de la mort. Il y a tout juste un an, en juillet 2018, avaient été pendus en deux sessions les 13 membres condamnés à la peine capitale de la secte Aum, impliquée dans un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995.

(L'essentiel/afp)