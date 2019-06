Des «bébés robots» contre les grossesses d'ados

«Anthony» pleurait si fort la nuit qu'il a empêché Susana de dormir. Et la fillette de 13 ans s'est sentie soulagée quand elle a rendu son «bébé robot», outil utilisé par une municipalité de Colombie pour freiner les grossesses adolescentes. Le week-end où elle a dû prendre soin du «nourrisson» lui a semblé durer une éternité. Les cris dérangeaient même ses parents, avec lesquels elle partage une chambre dans la localité de Caldas, à une demi-heure de Medellin (nord-ouest).

«Cette expérience a été trop dure! Être maman ou papa n'est pas facile. C'est horrible, horrible! Le bébé n'arrête pas de pleurer et il faut tout le temps en prendre soin», se souvient Susana Ortegon, brunette au teint couleur cannelle. Le simulateur de bébé - un baigneur de caoutchouc équipé d'un dispositif électronique - est arrivé dans ses bras à la suite du programme mis en œuvre par la mairie de Caldas dans les collèges de cette ville de 78 000 habitants.

Baisse du nombre de grossesses précoces

Reprenant une initiative développée dans au moins 89 pays, les autorités l'ont intégré dans leur projet socio-éducatif. Elles proposent aussi des ateliers, un travail en famille et des cours d'éducation sexuelle. «Grâce à cette stratégie, nous avons réussi à diminuer fortement le nombre de grossesses adolescentes», précise le secrétaire municipal de la Santé, Juan Carlos Sanchez.

En 2017, quand le programme a été lancé, la municipalité enregistrait 168 grossesses de jeunes filles de 13 à 19 ans, puis 141 l'an dernier, selon le responsable. Plus de 1 200 mineurs ont suivi ces cours à Caldas, où près de 15% de la population est âgée de 10 à 19 ans. En Colombie, 19,8% des bébés nés en 2018 étaient de mères âgées de 10 à 19 ans, selon le service national des statistiques.

Le programme est destiné à des jeunes de deux sexes et n'est pas obligatoire, souligne M. Sanchez. Selon les autorités, les parents apprécient l'initiative, bien que certains se soient opposés aux cours d'éducation sexuelle estimant qu'ils pouvaient avoir un effet incitatif. Selon une étude publiée par la revue scientifique The Lancet en août 2016, les adolescentes qui participent au programme des «bébés robots» peuvent en fait tomber plus fréquemment enceintes que les autres.

(L'essentiel/afp)