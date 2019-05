Le «Taliban américain» est sorti de prison

Le «taliban américain» John Walker Lindh a été libéré jeudi, après 17 ans passés en prison pour avoir combattu aux côtés des insurgés en Afghanistan, ont rapporté les médias américains.

Âgé de 38 ans, il a quitté la prison de Terre Haute dans l'Indiana (nord) tôt dans la matinée, ont précisé le Washington Post et CNN, citant son avocat Bill Cummings. Toujours soupçonné de prôner des idées extrémistes, il doit s'installer en Virginie où il sera placé sous un régime de liberté conditionnelle très stricte, a indiqué M. Cummings à CNN.

Cette libération semble «inexplicable et dépasse l'entendement», pour le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. «D'après ce que je comprends, il menace toujours les États-Unis d'Amérique et il croit toujours au djihad qu'il a mené et qui a tué un grand Américain et un grand officier», l'agent d'élite de la CIA Johnny Spann, a regretté le secrétaire d’État sur la chaîne Fox News. «Il y a quelque chose de profondément troublant et de mal là-dedans».

John Walker Lindh avait été capturé fin 2001 lors de l'offensive militaire américaine en Afghanistan.

