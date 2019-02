Au moins sept morts après un accident de train

#شاهد| 10 وفيات على الأقل وإصابة 20 شخصًا بحريق #محطة_مصر وسط القاهرة pic.twitter.com/3SdZxkTupb — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) 27 février 2019

Au moins sept personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées, mercredi, à la gare centrale du Caire, à la suite d'un accident de train ayant provoqué un important incendie, a-t-on appris de sources sécuritaire et médicale. Selon ces sources, l'accident d'une rame a déclenché cet important incendie à l'intérieur de la station centrale Ramsès, la principale gare de la mégalopole égyptienne.

De nombreuses photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un épais panache de fumée noire s'élevant au-dessus de la gare. D'autres images à l'intérieur de la gare montrent un quai en feu et des personnes s'activant pour porter secours aux victimes. Selon des médias locaux, un train serait entré en collision avec un bloc métallique. Selon d'autres, il aurait heurté le quai. «Au moins 20 ambulances ont été dépêchées sur place», selon les sources sécuritaire et médicale.

Le trafic automobile - toujours dense au Caire - autour de la gare, semble par ailleurs avoir également été interrompu, selon de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux.

تصحيح: نحو ٢٠ قتيلا قي انفجار طال محطة قطار في #القاهرة pic.twitter.com/NwnBFvOc7q — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 27 février 2019

التلفزيون المصري: 20 قتيلاً و40 مصاباً في حادث حريق محطة القطارات بالقاهرة #مصر#القاهرة pic.twitter.com/qoGsvUCk4S — مجلة صوت الخليج (@Sout_AlKhaleej) 27 février 2019

سقط عشرات القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، الأربعاء، بحسب معلومات أولية.

حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي#السيسي_قاتل pic.twitter.com/xc9SzIJ4xf — Mohammed (@Mohamme23243433) 27 février 2019

موقع حادث حريق محطة قطارات القاهرة الآن pic.twitter.com/vVe5jftnno — Omar Elhady (@ElHady) 27 février 2019

(L'essentiel/afp)