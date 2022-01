Pyongyang tire encore un «missile balistique»

La Corée du Nord a lancé un «missile balistique présumé» vers la mer, a annoncé mardi l’armée sud-coréenne, moins d’une semaine après que Pyongyang a assuré avoir testé un missile hypersonique. Le projectile a été tiré au moment d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies à propos de l’essai, la semaine dernière, de ce que Pyongyang a présenté comme un missile hypersonique. Il a été tiré en direction de la mer située à l’est de la péninsule coréenne à 7h27 (23h27 lundi soir heure de Luxembourg), ont précisé les chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud dans un communiqué.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a confirmé qu’«un objet qui pourrait être un missile balistique» a été lancé par la Corée du Nord. Aucun dommage n’a été signalé dans l’immédiat au matériel militaire japonais, selon le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno. «On estime qu'il a parcouru environ 700 kilomètres et a atterri à l’extérieur de la zone économique exclusive du Japon», a-t-il déclaré.

«Actions déstabilisatrices»

Quelques heures avant le tir, six pays, dont les États-Unis et le Japon, avaient exhorté la Corée du Nord à cesser ses «actions déstabilisatrices» en amont de la réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies. La France, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Albanie se sont joints à l’appel «à s’abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice et à engager un dialogue constructif vers notre objectif commun de dénucléarisation complète». «Il est profondément regrettable que la Corée du Nord continue à lancer des missiles», a déclaré Fumio Kishida à des journalistes.

Selon des experts, Pyongyang pourrait avoir fait coïncider à dessein son tir avec la réunion onusienne. «Le lancement a des motivations politiques et militaires», a expliqué à l’AFP Shin Beom-chul, chercheur à l’Institut coréen de recherches sur la stratégie nationale. «La Corée du Nord poursuit ses essais pour diversifier son arsenal nucléaire, mais elle a planifié le tir le jour de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU pour maximiser son impact politique», a-t-il ajouté.

Renforcement militaire

Selon Park Won-gon, professeur à l’Université pour femmes Ewha de Séoul, la fréquence des essais indique que Pyongyang pourrait procéder à des lancements avant les Jeux olympiques de Pékin le mois prochain. La Corée du Nord a été interdite de participation aux JO d’hiver par le Comité international olympique (CIO) après avoir refusé de participer aux Jeux d’été de Tokyo en 2021 pour cause de pandémie.

Depuis l’accession au pouvoir de Kim Jong-un, il y a dix ans, la Corée du Nord a réalisé de rapides progrès en matière de technologie militaire, au prix de sanctions internationales. Malgré une situation économique encore aggravée par la pandémie, Kim Jong-un a assuré en décembre qu’il poursuivrait le renforcement de son arsenal militaire. En 2021, la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire, a assuré avoir testé avec succès un nouveau type de missile mer-sol balistique (SLBM), un missile de croisière de longue portée, une pièce d’armement lancée depuis un train et ce qu’elle a décrit comme une ogive hypersonique.

(L'essentiel/AFP)