Début des délibérations au procès Weinstein

Le jury d'un tribunal pénal de Manhattan a entamé mardi ses délibérations après trois semaines et demie de procès du producteur Harvey Weinstein, dont le sort paraît incertain. Elles se poursuivront mercredi.

Celui qui fut jadis l'un des producteurs de cinéma les plus puissants au monde est-il coupable de viol et d'agression sexuelle, avec comportement prédateur comme circonstance aggravante? C'est la question à laquelle vont devoir répondre à l'unanimité les douze jurés du procès. En cas de désaccord persistant sur tout ou une partie des cinq chefs d'accusation, le procès serait annulé et un autre vraisemblablement organisé, avec de nouveaux jurés.

«Vous allez devoir statuer sur la question ultime: est-ce que l'accusation a démontré la culpabilité de l'accusé au-delà du doute raisonnable?», a expliqué aux jurés le juge James Burke, qui a présidé aux débats. «Vous devez appliquer aux délibérations le même sens commun que dans votre vie de tous les jours», a-t-il ajouté.

Première journée de délibérations

Vers 11h30 (17h30 au Luxembourg), le jury s'est retiré pour délibérer. Un peu après 16h30 (22h30 au Luxembourg), le juge a suspendu leurs délibérations, qui reprendront mercredi matin. Durant cette première journée de délibérations, le jury a soumis une première question écrite au juge, lui demandant pourquoi aucun chef d'inculpation n'avait été retenu concernant le viol de l'actrice Annabella Sciorra.

La comédienne, qui a témoigné au procès, affirme avoir été violée par Harvey Weinstein durant l'hiver 1993, mais les faits présumés sont prescrits et ne pouvaient donc pas être poursuivis. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Harvey Weinstein, 67 ans, encourt la prison à perpétuité, compte tenu de la circonstance aggravante. Sa peine serait alors déterminée ultérieurement par le juge Burke.

Autres procédures à Los Angeles

Si six femmes se présentant comme victimes ont témoigné au procès, parmi les plus de 80 qui ont accusé le producteur, seules deux sont au centre des débats, le reste des faits allégués étant prescrit. D'une part l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, qui affirme avoir été agressée sexuellement dans l'appartement new-yorkais d'Harvey Weinstein, en 2006.

D'autre part l'ancienne actrice Jessica Mann, qui assure elle avoir été violée par l'ancien patron du studio Miramax dans une chambre d'hôtel en 2013. Harvey Weinstein assure que ces relations étaient toutes consenties. Un verdict de culpabilité constituerait un tournant majeur pour le mouvement #MeToo, mais aussi pour la jurisprudence de ce type d'affaires, qui donnent très rarement lieu à des condamnations.

Si le jury exonérait, au contraire, l'accusé, il fragiliserait le prolongement du mouvement devant les tribunaux. Même en cas d'acquittement, Harvey Weinstein aurait néanmoins encore à répondre d'autres inculpations pour deux agressions sexuelles à Los Angeles, annoncées début janvier.

